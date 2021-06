SAD do Farense sem dúvidas de interpretação

Rui Gomes, administrador da SAD do Farense, garante que o regulamento das competições “é cristalino”, caso se registe alguma despromoção na Liga NOS por incumprimento dos requisitos estabelecidos. A interpretação do artigo 21º “não oferece quaisquer dúvidas”, segundo aquele responsável. Os algarvios acreditam por isso que, no caso de o Boavista não cumprir as exigências relativas à inscrição na próxima edição da Liga NOS - e o prazo termina no próximo dia 18 -, preencherão a vaga dos axadrezados, um desejo também alimentado pelo Rio Ave, com outra interpretação distinta do regulamento.