Sérgio Vieira: «Boa exibição e mau resultado»

Sérgio Vieira, treinador do Farense, elogiou o "bom desempenho da equipa, condicionada desde cedo pela lesão de um jogador (Mancha) que nos garantia capacidade construtiva na saída de bola. Defrontámos um adversário que vive um período de grande estabilidade, vem demonstrando um bom rendimento coletivo e chegou à vantagem no marcador. Globalmente, a nossa exibição foi positiva mas o resultado claramente não, pois no São Luís, a nossa casa, queremos sempre ganhar".