Sérgio Vieira com dúvidas na defesa

A incerteza em torno da utilização de Alex Pinto e César, que saíram lesionados do jogo da Taça de Portugal na Amadora, e as ausências de Mancha e Djalma, que continuam entregues ao departamento médico, dificultam as escolhas de Sérgio Vieira, treinador do Farense, para o jogo de amanhã com o Marítimo, particularmente na defesa.





No polo oposto, saliência para a disponibilidade de Fábio Nunes e Ricardo Ferreira, recuperados de lesões.