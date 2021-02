Sérgio Vieira despede-se do Farense com vídeo de agradecimento

Sérgio Vieira deixou o Farense esta semana, tendo sido substituído por Jorge Costa. Esta sexta-feira, o treinador publicou um vídeo com uma mensagem de despedida.





"Neste ciclo que se fechou, quero prestar a minha gratidão a todos com quem tive o prazer de privar dia após dia neste ano e meio de trabalho à frente deste histórico clube do futebol português. Chegámos, avaliámos, planeámos, organizámos, unimos, corrigimos, lutámos e conquistámos a tão desejada subida à 1ª Liga, 18 anos depois! Os primeiros 15 dos 34 jogos da 1ªLiga não foram momentos fáceis por diferentes circunstâncias, mas certamente os verdadeiros Farenses estiveram connosco, sempre nos apoiando e convictos que iríamos chegar ao nosso objetivo", pode ler-se na mensagem.O técnico deixou ainda mensagens individuais: "Os nosso adeptos, em especial os South Side Boys, foram o nosso coração jogo após jogo, apoiando-nos em todas as batalhas do primeiro ao último segundo de jogo! O nosso Presidente João Rodrigues foi inexcedível, apoiando-nos e criando condições para que o Farense chegue aonde nunca chegou na sua história".