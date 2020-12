Sérgio Vieira e a confusão no final: «Tal como no Sporting, no Farense quando vai um vão todos»

O Farense perdeu (0-1) diante do Sporting, na deslocação ao Estádio José Alvalade, em jogo da 10.ª jornada da Liga NOS. O encontro acabou por ser definido através de um penálti convertido por Andraz Sporar já no período de descontos.

No final da partida, Sérgio Vieira sublinhou a entrega e a exibição dos seus jogadores frente ao primeiro classificado, deixando ainda críticas ao VAR no lance que acaba por determinar a expulsão de Defendi e resultar no triunfo leonino.

"Ficamos com boas impressões em alguns aspetos em termos de rigor, dentro da nossa estretégia, daquilo que definimos, entrega ao jogo, qualidade quando pudemos ter qualidade. Só posso dar os parabéns aos meus jogadores, que foram guerreiros, não estão a jogar na posições deles por questões de gestão. Vir à casa do 1.º classificado e fazer o jogo que fizemos só posso dar os parabéns, dar uma palavra aos adeptos que eu sei que querem pontos, mas eu sei que vamos subir. Não pudemos ter a totalidade das nossas forças, mas mesmo assim . Certamente subiremos na tabela."

Lance que resulta no penálti

"Nós já tivemos oportunidade de ver e aquilo que não entendemos é como é que alguém que está sentado, a ver as imagens, não consegue ver que o Defendi toca na bola e no seguimento do lance também toca no adversário. Um lance completamente natural. Foi assim que perdemos. Faz parte. É algo que não podemos controlar."

Confusão entre bancos no final

"Tal como no Sporting, no Farense também quando vai um vão todos. E depois dão-se essas confusões. São coisas do futebol. Connosco também podem contar que vamos todos juntos a qualquer campo. Estamos a sofrer por um golo sofrido que não merecíamos", concluiu.