Sérgio Vieira e a invencibilidade no São Luís: «Sabemos que há uma energia extra»

Mesmo sem adeptos nas bancadas, o Estádio São Luís voltou a ser talismã para o Farense este domingo. Diante do Gil Vicente, o conjunto algarvio venceu por 3-1 e conseguiu manter o registo invicto desde que voltou ao seu mítico palco (com três vitórias e um empate), algo que foi reforçado após o encontro pelo técnico Sérgio Vieira, um homem naturalmente feliz pelo triunfo que retirou a sua equipa da última posição da tabela da Liga NOS.





"Muitas vezes, não é possível as duas coisas [jogar bem e vencer]. Mas vencer é aquilo que satisfaz toda a gente. Nem sempre quando se joga bem se ganha, já tivemos esse exemplo esta temporada. Hoje definimos isso como objetivo: os jogadores entraram em jogo tentando jogar bem, ter posse, explorar os espaços vazios e criar situações de finalização", começou por analisar."Conseguimos chegar a uma vantagem confortável de 2-0, mas algumas contrariedades começaram a aparecer, mexendo com os jogadores. O último lugar na tabela mexe de forma indireta, não direta porque, internamente, o nosso foco é o que conta no final do campeonato. Mas há sempre uma forma indireta de pressionar os adeptos, a gestão do clube, as nossas decisões e os jogadores. Felizmente, com esta vitória saltámos aqui quatro posições e queremos dar continuidade a isso para aumentarmos os índices de confiança e não deixarmos que esses fatores perturbadores mexam com os jogadores", acrescentou.Relativamente ao registo invicto no São Luís, Sérgio Vieira assume que se sente uma "energia extra". "O segredo não é apenas os jogos em casa. Sabemos que há uma energia extra e é um fator especial jogar na nossa casa, onde sentimos a energia dos adeptos e existe toda uma história riquíssima deixada por jogadores que contribuíram para momentos marcantes, o que alimenta a nossa motivação e capacidade de superação. Quando jogámos no Estádio Algarve sentimos esse vazio emocional, mas já passou. Temos de agarrar-nos à nossa determinação, resiliência e princípios de jogo para levar o clube ao nível que ele merece, que é um nível muito alto no futebol português".