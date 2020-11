Sérgio Vieira e o golo anulado ao Farense: «O futebol não é isto, é o que se vê a olho a nu»

O Farense saiu derrotado por 1-0 da visita a Braga e na retina dos responsáveis algarvios ficou o lance do golo anulado ainda na primeira metade. Uma decisão que não agradou a Sérgio Vieira, conforme o técnico deixou claro na conferência de imprensa posterior ao encontro.





"Foi um jogo difícil, contra uma excelente equipa, com excelentes jogadores, um excelente treinador, um clube com um projeto fantástico, mas sentíamos que podíamos vir aqui fazer um grande jogo, lutar por pontos e levar a vitória. Houve circunstâncias que não nos deixaram, algumas pela qualidade do Braga, outras pela questão da arbitragem", começou por apontar, falando logo depois do tal lance da polémica."Já vi dezenas de vezes o lance e é o Sequeira que faz o passe e é o VAR que diz que é Bilel. É um lance que pode mexer com o resultado, mas isso não tira mérito à vitória do Braga, o destino não quis assim. A sensação que temos é que, para a equipa de arbitragem, o lance foi cortado pelo Sequeira. Dizem que há um 'frame' muito preciso em que se vê que é o Bilel que faz o passe. Mas, o futebol não é isto, é o que se vê a olho a nu e todos viram que é o Sequeira. Todos têm direito a errar, mas não se pode errar tanto, foi aqui, foi o golo com o Rio Ave que foi limpo", frisou.Ainda assim, Vieira assume ter gostado do que viu da sua equipa. "Fica a nossa organização, atitude e compromisso, são coisas que levámos para o futuro, para conseguirmos o objetivo da época. A paragem não foi nada positiva para nós e há dados concretos que comprovam isso. Vínhamos de uma vitória, de um bom momento, de muita confiança. Foram três semanas sem competição, na nossa região não há equipas para fazer jogos amigáveis, as do Campeonato de Portugal não fazem testes para a covid-19 e é muito arriscado. Perdemos dois ou três jogadores por lesão neste período. O campeonato é longo e temos a noção de que vamos realizar um campeonato bonito e que vamos acabar muito melhor do que começámos."Para lá dos elogios à equipa, o técnico dos algarvios abordou ainda a atuação de Ryan Gauld. "É um jogador fantástico, com muita qualidade, com muito potencial, com uma personalidade excecional, um trabalhador, é dos que mais corre e mais trabalha, adapta-se bem a qualquer posição, vai chegar a equipas que podem lutar por títulos, em Portugal ou noutros países".Antes, refira-se, Sérgio Vieira já tinha também falado de Vítor Oliveira. "Quero deixar uma palavra de gratidão para Vítor Oliveira, os sentimentos para os amigos e família. Lembro os valores humanos que nos deixou e a forma de o honrar é colocar em prática os valores enquanto homem".