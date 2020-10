Sérgio Vieira e o penálti falhado por Lucca: «Vamos debater internamente»

Sérgio Vieira, treinador do Farense, acredita que a sua equipa foi melhor no jogo com o Belenenses SAD, que terminou empatado (1-1).





"A nossa equipa foi superior os 90 minutos, muito superior na estratégia, nas oportunidades criadas, na forma como controlámos o jogo. Em função do momento que atravessamos, tivemos alguns momentos de contenção, de espera. Fizemos aquilo que definimos durante a semana. Chegámos, conquistámos e deixámos voar algo que estava bem preso nas nossas mãos. Mais uma vez, por pequenos detalhes. Isso tem de acabar, todos os jogos temos o sentimento que os pontos eram para nós e acabamos por não os levar. Resta seguir de cabeça levantada, com muita determinação, com uma dor enorme, mas temos de nos agarrar a outros aspetos importantes e positivos. No momento que se ganha, qualquer um sabe estar. Estes momentos de apanhar, cair e levantar, é para os homens a sério. Sinto que tenho tido grandes homens que entram lá dentro e têm sido incansáveis para conquistar o objetivo. Temos de continuar com essa determinação para corrigir as pequenas falhas", salientou no final do jogo.Já sobre o penálti falhado por Lucca, que teria dado na altura o 2-0 ao Farense, o técnico garante que vai ser tema de conversa no seio do grupo."Vai ser uma situação que vamos debater internamente, não era o que estava definido. É um dos tais pormenores. Desperdiçámos de forma irresponsável a oportunidade de fazer o 2-0. Temos feito um trabalho muito digno, de levantar um clube 18 anos depois e ser uma referência no futebol português, um clube estruturado e com uma massa adepta fantástica. Temos de ser resilientes, persistentes, determinados, saber aguentar estas pancadas muito fortes e saber aguentar a crítica, que muitas vezes é injusta", concluiu.