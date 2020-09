Sérgio Vieira espera mais opções na defesa e ataque do Farense

O treinador do Farense, Sérgio Vieira, admite que o plantel às suas ordens ainda está carente de soluções na defesa e no ataque e abre a porta a saídas. “Na defesa estamos atentos a uma ou duas posições e também no ataque temos de refletir”, referiu Sérgio Vieira, em declarações reproduzidas pelo ‘Sul Informação’, admitindo também que ainda poderá haver saídas.

O momento, diz o treinador dos algarvios, “é de reflexão e avaliação”. “Queremos estar minimamente preparados na 1ª jornada do campeonato para disputarmos o objetivo que está em jogo, continuando este processo até ao encerramento do mercado”, atirou.

A preparação da campanha 2020/21 tem conhecido dificuldades, admite Sérgio Vieira, e não apenas devido à pandemia do coronavírus. “O clube está a preparar-se estruturalmente para a elite do futebol português, com a realização de muitas obras - iluminação, relvado, bancadas e academia. No futuro isso irá trazer inúmeras vantagens mas no presente temos de superar, por exemplo a circunstância de não dispormos do São Luís para treinar”, assinala o treinador: “É um passo atrás para darmos depois dois em frente.”

O Farense tem utilizado o campo Sousa Uva, em São Brás de Alportel, e o Estádio Algarve na pré-época.