Sérgio Vieira: «Estamos a ser infelizes no desfecho dos jogos»

O treinador do Farense, Sérgio Vieira, considera que o clube algravio não tem tido sorte na hora de marcar e por isso ainda não soma qualquer ponto na Liga. Este domingo o Farense perdeu em casa frente ao Nacional, por 1-0.





"A eficácia não quis nada com a gente. Fizemos um bom jogo, mais uma vez, em termos gerais. Em termos específicos, o lance do golo que sofremos foi uma situação de seis contra três, com um remate de fora da área. Tínhamos superioridade numérica e o lance definiu o resultado final", afirmou. "Estamos a ser infelizes no desfecho dos jogos, com pequenos erros que cometemos, e acabámos por ser penalizados. Houve uma evolução do ponto de vista defensivo, estivemos mais seguros e mais rigorosos, mas permitimos esta situação que foi fatal para nós. Muita coisa positiva foi feita hoje, mas temos de continuar a evoluir para conquistar pontos.""Sentimos um pouco [o golo]. Os jogadores acabam por sentir um bocado a injustiça do rumo dos acontecimentos. Estávamos bem na partida, estávamos melhor, o Nacional não saiu uma vez a jogar da sua grande área - coisa que no último jogo fez constantemente e é característico deles -, o que quer dizer que estivemos bem organizados, a pressionar alto, a ganhar primeiras e segundas bolas e, com a bola em nosso poder, criámos situações para fazer golo, mas não marcámos", referiu."Quando sofremos o golo, acabou por pesar, por poucos momentos. Ainda tentámos, trocámos um central por um médio e, até ao apito final, mostrámos uma atitude muito forte, vontade de chegar ao golo e tentar inverter o rumo dos acontecimentos.Infelizmente, há fases assim e a nossa fase é esta. Sabemos também da etapa em que estamos quanto à preparação da equipa, temos jogadores em processos muito atrasados, do ponto de vista físico e do ponto de vista competitivo, porque é um ano diferente e temos de meter isso em cima da balança quando pesamos as circunstâncias do desempenho. Temos de levar as coisas positivas e corrigir as coisas menos boas que fizemos."