Sérgio Vieira: «Foi o nosso pior jogo em atitude, capacidade técnica e concentração»

O Farense foi esta quinta-feira eliminado da Taça de Portugal ao ser derrotado (2-0) na visita ao Estrela da Amadora, do Campeonato de Portugal. Na reação à partida, o técnico da equipa algarvia, Sérgio Vieira, não escondeu a desilusão e admitiu que a equipa fez o "pior jogo" da temporada até ao momento.





"Tudo correu mal hoje. Infelizmente, não estivemos na linha do que temos vindo a apresentar em todos os jogos que disputámos na Liga. Foi o nosso pior jogo em termos de atitude, capacidade técnica e concentração. Nada previa que acontecesse, mas, infelizmente, fomos traídos por estes fatores todos que aconteceram no jogo", começou por referir o técnico, em conferência de imprensa."Mostrámos o caminho que queríamos ter nesta competição, fizemos todos os alertas possíveis e até colocámos a mesma equipa. Perder ritmo competitivo foi prejudicial para nós, por isso hoje era importante manter os jogadores, mas, infelizmente, não foi pela questão física, foi pela eficácia técnica e pela parte mental. Fomos traídos por essas questões e não fomos nós próprios", adiantou.Além da queda na Taça, o Farense ocupa o último lugar da Liga NOS. Sérgio Vieira não se mostra preocupado com o futuro. "Mais importante do que os treinadores são as instituições. O meu futuro é o menos importante, vai ser sempre risonho. Se não for à frente do Farense, não tem problema. O mais importante é continuar a vida e fazer as coisas com dignidade. Vamos lutar de forma determinada e competitiva no próximo jogo com o Marítimo", analisou.