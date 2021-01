Sérgio Vieira: «O nosso problema é a estabilidade no setor defensivo»

O Farense saiu derrotado do dérbi com o Portimonense (2-0) e continua no último lugar da Liga NOS. Após o encontro, o técnico Sérgio Vieira lamentou as ausências e os erros defensivos da equipa.





"Em termos gerais, o jogo caracteriza-se por mais do mesmo, com as nossas limitações, as falhas no setor defensivo e jogadores indisponíveis. Tentámos adaptar e ajustar a equipa, estivemos bem e num pequeno erro sofremos o primeiro golo e depois numa transição sofremos o segundo. Os problemas que temos tido em termos defensivos, leva-nos a estar mais limitados em termos de equipa. Corremos os riscos que teríamos de correr face as opções que tínhamos disponíveis", começou por afirmar, Sérgio Vieira, em conferência de imprensa."Estivemos bem até que uma falha no corredor lateral fez com que sofrêssemos o primeiro golo. Mais uma vez, reforço que o problema é a estabilidade no nosso setor defensivo. Temos de tentar buscar soluções para a nossa defesa, tentar recuperar jogadores, as opções que não temos tido nesse seto", acrescentou."Este resultado abala sempre, queríamos ganhar, vínhamos a casa de um rival saudável e queiramos muito ganhar. Deixa pequenas marcas, momentâneas, de uma noite, mas há que pensar rapidamente no próximo jogo. Sabemos que com uma ou duas vitórias saltamos para posições mais confortáveis na tabela