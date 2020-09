Sérgio Vieira promete "lutar pelos três pontos" no regresso do Farense

O Farense assinala este domingo o regresso à 1ª Liga, após 18 anos de ausência, e o treinador Sérgio Vieira considera que o grupo "está preparado". "Chegou um dia muito ansiado por todos, que vai marcar a história do clube, e queremos dar uma boa resposta", refere o responsável técnico da formação algarvia.





O último jogo oficial disputado pelo Farense remonta a 9 de março (empate 1-1 no terreno do Leixões, ainda a contar para a 2ª Liga) e "estamos todos ansiosos, incluindo naturalmente os adeptos, para que a bola volte a rolar e todos possam reviver momentos que há muito não são presenciados, com as nossas camisolas a marcarem presença na 1ª Liga".Neste regresso o Farense tem pela frente o Moreirense, formação que, curiosamente, Sérgio Vieira já comandou. "Esperam-nos muitas dificuldades e é sempre complicado jogar naquele campo, pelas dimensões do mesmo e pelas excelentes equipas que o Moreirense tem formado nas últimas épocas, superando mesmo, nas duas últimas, os objetivos traçados".A isso junta-se a circunstância do Moreirense "manter o mesmo treinador e grande parte dos jogadores da época passada, com a consequente solidez de processos", adianta Sérgio Vieira, ainda assim confiante: "Qualquer adversário seria sempre difícil e há que encarar o jogo com ambição, lutando pela conquista dos três pontos".Depois de uma pré-época atípica, o treinador do Farense reconhece que "estamos longe do potencial que seguramente este grupo tem" e assinala que "chegaram jogadores muito interessantes, alguns de qualidade sobejamente comprovada, mas a altura em que vieram e a condição em que estavam não permitiu elevarmos os seus patamares físicos à condição desejada, algo que, com o andamento da época, irá melhorar".O Farense vai a Moreira de Cónegos "com a ambição de fazer um grande jogo, servindo este regresso à 1ª Liga de ponto de partida para uma evolução dos processos coletivos e individuais que nos possam levar aos objetivos traçados para a campanha". Em campo, "teremos uma equipa organizada, tentando interpretar da melhor forma os vários momentos do jogo, e com uma alma muito grande, sempre a lutar pelos três pontos até ao último segundo".Aos adeptos Sérgio Vieira promete "uma responsabilidade muito grande por vestirmos esta camisola e pela história e grandeza do clube, que nos levará a lutar pelos pontos em todos os jogos, no propósito de que o Farense continue na 1ª Liga".Satisfeito com o plantel à sua disposição, Sérgio Vieira não descarta a possibilidade de ver o grupo reforçado. "Poderá chegar um ou outro jogador, dentro de uma avaliação interna que faremos até final da janela de mercado", diz.