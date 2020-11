Sérgio Vieira quer Farense "ambicioso" para superar qualidade do Sp. Braga

O treinador do Farense prometeu este sábado uma equipa "ambiciosa" no domingo frente ao Sp. Braga, em jogo da oitava jornada da Liga NOS, de forma a ultrapassar a qualidade do adversário.

"A nossa ambição vai ser superar todas as qualidades que o adversário tem, para sermos mais fortes do que eles nos diferentes momentos do jogo. Só a ambição e a determinação é que permitirão conduzir ao objetivo que é a vitória", disse Sérgio Vieira, na antevisão, em vídeo, à partida.

O técnico considerou o Sporting de Braga "um adversário extremamente difícil, não só pelo desempenho que tem tido internamente como pela prestação" na Liga Europa.

"Devido ao valor individual do plantel como um todo, devido ao valor do seu treinador, do seu processo de trabalho e das ideias de jogo, sabemos que o Braga é uma das equipas que melhor futebol pratica e tem, há anos, um projeto ambicioso para conquistar títulos", sublinhou o treinador do Farense.

Sérgio Vieira lembrou que o triunfo frente ao Boavista (3-1), na jornada anterior, o primeiro esta temporada, permitiu aliviar a pressão que os algarvios vinham a sentir pela falta de pontos.

"A vitória trouxe um clima diferente, de mais confiança, de acreditar em tudo o que vínhamos a fazer até à data. Sem conquistar pontos, havia sempre esse clima [de dúvida] se, perante a forma como jogávamos, íamos conseguir os nossos objetivos", lembrou.

Segundo Sérgio Vieira, frente aos 'axadrezados', o Farense focou-se mais no pragmatismo do que na qualidade de jogo ofensivo, para eliminar os erros defensivos que estavam a prejudicar o conjunto.

"Aquilo que toda a gente quer - adeptos, jogadores, treinadores, direção - é ganhar, e ganhar de uma forma consistente. Fomos afinando uns pormenores e direcionando o nosso foco mais para os objetivos de época do que para a beleza do nosso jogo. Estávamos a ser muito criativos e dominadores, mas os erros defensivos acabavam por retirar-nos os pontos necessários", justificou.

O Sporting de Braga, segundo classificado, com 15 pontos, recebe o Farense, 16.º, com cinco, no domingo, às 20:00, no Estádio Municipal de Braga, com arbitragem do leiriense António Nobre.