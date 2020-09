Sérgio Vieira: «Resultado penalizador e injusto»

O regresso do Farense à elite do futebol português aconteceu este domingo e com uma derrota, por 2-0, no reduto do Moreirense. No final do encontro, o treinador da formação algarvia lamentou considerou que a sua equipa merecia outro resultado.





O resumo do Moreirense-Farense: golos, casos e ainda outros lances O resumo do Moreirense-Farense: golos, casos e ainda outros lances

"Foi um resultado extremamente penalizador pelo que fizemos. O mérito é de quem marca e consegue conquistar pontos, mas foi um resultado injusto pelas circunstâncias da partida. Sofremos muito cedo, mas tivemos uma atitude e reação muito forte, com oportunidades para empatar e dar a volta na primeira parte. A expulsão do Defendi acaba por condicionar o que podia acontecer. Em inferioridade numérica ajustamos a equipa no sentido de irmos atrás do resultado. Era muito difícil face ao atraso que temos na condições física e entrosamento. Mesmo assim, ficou uma excelente imagem dos nossos jogadores, porque em inferioridade numérica demos uma boa resposta na segunda parte. Temos de eliminar os erros que cometemos", afirmou Sérgio Vieira, em conferência de imprensa."Foi penalizador sofrer o primeiro golo porque trabalhamos para travar aqueles lances. O lance da expulsão do Defendi muda um pouco o rumo dos acontecimentos, mas foi por alguns minutos", acrescentou."Tem sido determinante para ajustar alguns aspetos e elevarmos os índices competitivos de alguns jogadores. Além disso, tivemos alguns jogadores com problemas físicos"."Ainda temos acertos para fazer, esperemos que deem certo. O que pretendemos, acima de tudo, é elevar a qualidade dos jogadores que contratamos. Temos aqui jogadores que podem e vão render muito mais, como o Mansilla, Nikola, Pedro Henrique, Isidoro, Hugo Seco e Keita".