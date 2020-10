Sérgio Vieira tem mais opções para domingo

O treinador do Farense, Sérgio Vieira, tem um leque alargado de opções para o jogo com o Rio Ave atendendo aos progressos registados por vários jogadores que por lesão, longas paragens ou tardia integração no grupo, não se apresentavam nas melhores condições.





Eduardo Mancha (titular) e Madi Queta já foram utilizados frente ao Famalicão, enquanto Bilel, Abner, Ricardo Ferreira e Djalma Campos espreitam uma oportunidade para fazer a estreia pelos algarvios.