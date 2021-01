Sérgio Vieira: «Tivemos situações para empatar, mas não fomos capazes»

Após a derrota diante do FC Porto, o treinador do Farense admitiu que a equipa algarvia realizou uma primeira parte abaixo do esperado. Sérgio Vieira destacou a resposta após o intervalo, considerou que o Farense até poderia ter chegado ao empate mas concluiu que os dragões foram justos vencedores.





"Não fizemos a primeira parte que tínhamos planeado. Sabíamos que é difícil controlar o jogo com o FC Porto, pela intensidade e forma como pressiona. Não era fácil mas tínhamos esse objetivo, de defender bem. Não foi o que aconteceu, no golo não fomos capazes de anular a jogada e acabamos por sofrer. Mas do trabalhar ao ser eficaz depende sempre do adversário", começou por referir Sérgio Vieira, na flash interview, à Sport TV."Na segunda parte foi diferente, jogámos e campo grande, tentámos sair e tivemos situações para empatar, mas não fomos capazes. De forma geral o FC Porto é um justo vencedor. Podíamos ter levado um ponto mas vamos levar coisas boas, outras temos de melhorar", acrescentou o técnico dos algarvios."Olhamos para isso de forma equilibrada. Nuns deu força, outros é frustrante. Há sempre coisas que podiam ser diferentes. Hoje jogou-se pouco na segunda parte, a gestão da equipa de arbitragem foi diferente do que foi em Alvalade, por exemplo. Não põe em causa vitória do FC Porto mas influenciou. Nestes jogos tivemos muitas circunstâncias próprias do projeto em que estamos e influenciou o rendimento. Mesmo assim tivemos boas prestações e em muitos deles a perder no final. Ainda não acabou a primeira volta e temos confiança muito grande de fazer um grande campeonato, subir na tabela e conseguir os nossos objetivos".