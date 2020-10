Sócios com quotas regularizadas e lugares cativos ou de tribuna com prioridade

O Farense confirmou que o jogo do próximo domingo com o Rio Ave, no Estádio Algarve, a contar para a 5ª jornada da Liga, terá a presença de público.

Os lugares de mais um jogo-piloto com a presença de público serão limitados e o Farense anunciou que terão prioridade os sócios com quotas regularizadas e sócios com lugar cativo ou de tribuna, na época passada.

A fim de facilitar o pagamento de quotas, a secretaria do Farense irá estar aberta ininterruptamente entre as 9.30 e as 20 horas desta sexta-feira.

Oportunamente o Farense divulgará informações relativas à aquisição dos bilhetes pelos interessados.

Nos acessos ao recinto e no seu interior será observado um conjunto de regras definidas pela Direção-Geral de Saúde, a fim de evitar aglomerações.