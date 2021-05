Southampton deseja Ryan Gauld

O Southampton, da Premier League, já encetou conversações com os representantes de Ryan Gauld no sentido de contar com o médio escocês a partir da próxima época, garante a imprensa inglesa.





Os Saints contam com um argumento de peso: Stuart Armstrong, amigo de Gauld e seu antigo colega no Dundee United, faz parte do plantel. Refira-se que Legia Varsóvia, emblemas da MLS, da Ásia e de Portugal, Espanha e França também têm Gauld debaixo de olho.