Stojiljkovic reforça ataque do Farense

O avançado Stojiljkovic reforça o ataque do Farense na nova temporada, depois de ter cumprido a última época ao serviço do Boavista, por empréstimo do Sp. Braga.





Desta vez, o sérvio de 28 anos muda-se a título definitivo, com o emblema arsenalista a ficar na posse de 50% dos direitos económicos do jogador.Nikola Stojiljkovic deverá ser confirmado nas próximas horas como reforço do emblema algarvio, que está de regresso à 1.ª Liga.