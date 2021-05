Tomás Tavares no adeus ao Farense: «Serei mais um a apoiar este grande clube»

Tomás Tavares está emprestado ao Farense pelo Benfica até ao final da temporada e já vai fazendo as suas despedidas do clube algarvio. O lateral direito, em publicação no Instagram, sublinhou o fim de um "capítulo muito importante" e afirmou que "será mais um a apoiar o Farense".





"Chegou ao fim um capítulo muito importante para mim! Queria agradecer do fundo do meu coração ao Farense pela oportunidade de representar e vestir as cores deste clube histórico", começou por dizer. E prosseguiu: "E queria agradecer e deixar uma palavra aos adeptos incansáveis deste clube que mesmo não podendo estar no estádio estiveram sempre presentes e sempre apoiaram a equipa. Muito obrigado Farenses!! Levo daqui muito mais que colegas... Levo daqui amizades que ficarão certamente para a vida e momentos partilhados que ficarão para sempre marcados na minha memória!"."Um muito obrigado por me terem recebido e acolhido de braços abertos (dirigentes, treinadores, staff e jogadores) foram sem dúvida uma família nestes 5 meses para mim. Serei mais um a apoiar este grande clube! Mais uma vez muito obrigado! Sou de Faro, sou Farense!", rematou o jogador.Tomás Tavares fez 18 jogos ao serviço do Farense, contribuindo com duas assistências.