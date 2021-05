Vasco Faísca é forte hipótese para o Farense

As negociações com vista à renovação com Jorge Costa não conheceram avanços nos últimos dias e uma solução alternativa emerge: Vasco Faísca, atualmente no comando do Sp. Braga B.





Faísca cresceu em Faro, iniciou o percurso de futebolista nos escalões de formação do Farense e pode estar perto de voltar a casa, agora como treinador.