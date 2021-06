Vasco Lopes para as alas do Farense

Vasco Lopes, que passou pelos escalões de formação de Benfica e Sporting, é reforço do Farense. O extremo, de 21 anos, assinou um contrato válido por três temporadas, com uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros. O jogador destacou-se na época passada ao serviço da U. Santarém e deu um contributo importante (nove golos) para a subida dos ribatejanos à nova Liga 3. Junta-se a Paollo Madeira (regressado do Estrela da Amadora) e Mica (ex-Feirense) no lote de reforços já garantidos.

No sentido oposto, Lucca tem contrato até 2022 mas deverá sair, valendo-se de uma cláusula que permite a rescisão em caso de descida à 2ª Liga. O médio brasileiro tem interessados em Portugal, Itália e Espanha.