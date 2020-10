Daniel Siebert vai arbitrar jogo entre FC Porto e Olympiacos

O árbitro alemão Daniel Siebert foi o escolhido para dirigir o jogo entre o FC Porto e o Olympiacos, da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O árbitro alemão, de 36 anos, já dirigiu um jogo de equipas portuguesas esta época, ao arbitrar a partida entre o Besiktas e o Rio Ave, da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, que os vila-condenses venceram nas grandes penalidades.

O FC Porto vai procurar os primeiros pontos nesta edição da Liga dos Campeões na receção aos gregos do Olympiacos, treinados pelo português Pedro Martins, em jogo da segunda jornada do grupo C.

Depois da derrota na visita ao terreno do Manchester City (3-1), os 'dragões' vão receber a equipa grega, que na primeira jornada bateu os franceses do Marselha, treinados por André Villas-Boas.

A equipa de Sérgio Conceição vai procurar aproveitar o fator casa para somar pontos e evitar que os seus adversários ganhem vantagem na luta pela qualificação para a fase seguinte da prova, que será conseguida pelos dois primeiros de cada grupo.

Para além do técnico Pedro Martins, o Olympiacos conta no seu plantel com os portugueses José Sá, Rúben Semedo, Rúben Vinagre, Pêpê Rodrigues, Tiago Silva e Bruma.

O jogo entre o FC Porto e o Olympiacos está agendado para terça-feira, pelas 20:00, no estádio do Dragão, no Porto.