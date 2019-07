Renzo Saravia já está no Porto para integrar os trabalhos de pré-temporada dos dragões. O lateral argentino, que esteve ao serviço da seleção na Copa América, aterrou na Invicta esta quinta-feira à Invicta, pelas 7h15, saindo do aeroporto acompanhado do staff do FC Porto cerca de 20 minutos depois.O primeiro reforço oficializado dos azuis e brancos irá agora começar a trabalhar às ordens de Sérgio Conceição nos planos de preparação para a nova temporada.