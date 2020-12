Sevilha e Zenit na luta por Pepê

O Sevilha, de Espanha, e o Zenit, da Rússia, também estão interessados na contratação de Pepê, noticiou ontem o portal brasileiro UOL. O extremo, que é um dos alvos de mercado do FC Porto já para janeiro, é uma das peças mais influentes do Grémio de Porto Alegre e o emblema canarinho pretende mantê-lo até ao fim do Brasileirão, em fevereiro.