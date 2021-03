Vítor Bruno destaca "carácter da equipa" do FC Porto: «Não deixa cair nada»

Na impossibilidade de Sérgio Conceição surgir na flash interview da SportTV, por conta da expulsão, Vítor Bruno foi o porta-voz da equipa técnica do FC Porto e foi com palavras bastante positivas para a equipa portista que abordou o que sucedeu em Portimão.





"Foi como o Sérgio disse na antevisão, esta seria uma das partidas mais difíceis até final da época. Era importante vir com os pés bem assentes na terra, depois da vitória na Champions e com o Paços, e foi isso que aconteceu. A primeira parte foi de grande nível, amarrada e fazemos o golo a acabar. A haver alguém a ganhar tínhamos de ser nós. Na segunda parte, o Portimonense apresentou-se dentro do que é o seu perfil, ataque à profundidade e fazem o golo. Aí viu-se o carácter da equipa, uma equipa que não deixa cair nada, que prima pela insatisfação pelo resultado. Queremos muito ir à procura, havia que fazer pela vida e foi isso que fizemos", começou por dizer, à SportTV."Acaba por ser um comportamente padrão para quem defronta o FC Porto. Quando abordámos a semana alertámos para isso, pois é uma constante. Uma linha robusta, gente por fora... Isso não é condenável, o Portimonense faz o que acha melhor. Arranjaram esse antídoto para o fazer"."Isso não conseguimos controlar. A nossa bússola, aquilo que nos norteia, somos nós, a nossa paixão pelo jogo. O que acontece nos outros jogos não interessa""Não quero falar sobre isso"