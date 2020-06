Zé Luís evolui para treino condicionado no FC Porto

O avançado internacional cabo-verdiano Zé Luís treinou este sábado de forma condicionada, depois de ter falhado as últimas sessões e o jogo com o Boavista, da Liga NOS, devido a uma lesão na coxa esquerda.

O jogador, que tinha sido titular nos jogos com o Desportivo das Aves e Marítimo, acabou por não ser opção no dérbi da cidade do Porto (vitória dos 'dragões' por 4-0), e na sexta-feira tinha feito apenas ginásio.

Na sessão de treino deste sábado de fora continuou o central espanhol Marcano, que recupera de uma rotura de ligamentos e já não entra nas 'contas' desta época, na qual o FC Porto segue na liderança da I Liga, com 67 pontos, a seis jornadas do final.

Os 'dragões', na liderança do campeonato têm mais três pontos do que o segundo classificado, o Benfica, e com vantagem no confronto direto, continuaram a preparação para o jogo de segunda-feira em casa do Paços de Ferreira (12.º classificado).

No domingo, o treinador Sérgio Conceição fará a habitual conferência de imprensa de antevisão do jogo (12h30), após o treino, com início marcado para as 11 horas.