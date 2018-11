15 anos do Dragão: Messi quebrou gelo

O ponto alto da inauguração do Estádio do Dragão foi o jogo frente ao Barcelona, que acabou com a vitória do FC Porto por 2-0, com golos de Derlei e Hugo Almeida. Um encontro marcado por muitas ausências, devido aos compromissos das seleções, mas que ainda assim contou com inúmeros craques no relvado (em muito mau estado).

Do lado dos dragões jogaram Vítor Baía, Jorge Costa, Ricardo Carvalho, Maniche e Derlei, entre outros, e do Barcelona, os únicos históricos foram Xavi, Luis Enrique e Rafael Márquez. No entanto, a um quarto de hora do final entrou Lionel Messi, com os seus 16 anos. Uma estreia que aqueceu a noite gelada do Dragão e que ficou para a posteridade. Recentemente, o argentino até foi homenageado pelo FC Porto.