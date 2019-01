Ewerton emprestado pelo FC Porto aos japoneses do Urawa Reds

O Urawa Reds, do Japão, anunciou este sábado, através do seu site oficial e das redes sociais, a contratação do médio brasileiro Ewerton, por empréstimo do FC Porto, confirmando-se a notícia avançada pelo nosso jornal . O jogador representava o Portimonense, cedido pelos dragões.Ewerton, de 26 anos, trocou em julho último o Portimonense pelo FC Porto, mas acabou por não conseguir um lugar no plantel dos campeões nacionais e regressou aos algarvios, por empréstimo. Em quatro épocas e meia no Portimonense foi sempre peça influente, contabilizando 171 jogos oficiais (15 golos).No seu site o Urawa Reds colocou uma breve declaração do jogador, com Ewerton a expressar-se já em... japonês. O clube deixou ainda uma mensagem de boas-vindas, manifestando a vontade de que o médio possa contribuir para muitas conquistas no novo ano.No início da época em curso o FC Porto emprestou Ewerton ao Portimonense suportando a totalidade dos vencimentos do jogador (cerca de 600 mil euros anuais), passando agora o pagamento dos salários a ser da responsabilidade do Urawa Reds. O empréstimo é válido até junho próximo, podendo ser prorrogado.No Urawa Reds Ewerton irá reencontrar dois antigos companheiros no Portimonense, também brasileiros: o defesa-central Maurício (que passou por por FC Porto e Marítimo) e o avançado Fabrício. Em 2018 o Urawa ficou em quinto lugar no campeonato japonês e conquistou a Taça do Imperador.Face à saída de Ewerton, o Portimonense deverá ir ao mercado. o japonês Mu Kanazaki, que já representou o Portimonense e recentemente assistiu ao jogo entre os algarvios e o Benfica, poderá regressar a uma casa conhecida. A possibilidade de Iago Oliveira ou Pepê, habitualmente utilizados nos sub-23, passarem para o plantel principal também estará em equação.