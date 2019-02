Os casos do Moreirense-FC Porto

. Texeira estava ligeiramente adiantado em relação ao penúltimo adversário. Esteve bem o árbitro assistente ao deixar terminar a jogada, assinalando depois o fora-de-jogo. Alex Telles cruzou para a área do Moreirense, onde Pepe e outros jogadores do FC Porto estavam ligeiramente adiantados relativamente à linha defensiva. O central do FC Porto cabeceou e foi-lhe, bem, assinalado fora-de-jogo. Militão e Arsénio colocam os braços na zona do peito um do outro. A queda do jogador do Moreirense pareceu aproveitamento na tentativa de ganhar uma falta que não existiu. Sem penálti. Halliche conseguiu antecipar-se a Fernando e, com o seu pé esquerdo, intercetar a bola antes do jogador do FC Porto conseguir efetuar o remate. Lance legal bem avaliado. Sem motivo para sancionar penálti. Halliche chegou atrasado a disputa de bola pelo ar, carregando André Pereira pelas costas de forma ilegal. Contacto aconteceu fora da área. Ficou por assinalar livre direto favorável ao FC PortoA experiência, autoridade natural e qualidade que Jorge Sousa demonstrou nesta arbitragem fazem falta ao futebol português. Decidiu bem os lances cruciais.. Boa decisão do assistente num lance de ataque do Moreirense em que Texeira aparece dentro da área em posição irregular. Jogador estava adiantado em relação à linha defensiva adversária no momento do passe do colega. Fora-de-jogo bem assinalado ao ataque do FC Porto num lance em que Pepe aparece isolado na área adversária em posição irregular. Jogador estava com o corpo inclinado para a frente na altura do passe do companheiro. Infração de Militão sobre Arsénio. Jogador utiliza o braço e empurra o adversário dentro da sua área, impedindo-o de prosseguir. Penálti por assinalar num lance que obrigava a intervenção do VAR. Boa decisão do árbitro num lance na área do Moreirense em que Halliche corta a bola no momento em que Fernando tenta o remate, o defesa estica a perna e tira a bola sem qualquer tipo de infração. Infração por assinalar de Halliche sobre André Pereira, o avançado cabeceia a bola e é atingido por trás pelo adversário de forma negligente. A infração é cometida quando ambos os jogadores estão no salto, acabando por caírem na áreaArbitragem negativa marcada pelo penálti não assinalado. Tentou aplicar um critério largo a nível técnico, cometendo falhas. Disciplinarmente não teve dificuldades, VAR não auxiliou.