Pepe em treino condicionado

O FC Porto realizou ontem o segundo dia de trabalho da nova temporada, com a passagem de Pepe a treino condicionado a apresentar-se como a maior novidade do dia. O central está assim mais perto da recuperação total, embora tenha ainda algumas semanas de trabalho pela frente até que possa ser dado como apto.

Para além da continuação dos exames médicos iniciados no dia anterior, os jogadores fizeram também testes físicos nas oficinas do centro de treinos e voltaram a estar às ordens do técnico no relvado. Para hoje está agendada um jornada dupla, com treinos pelas 10 e pelas 17 horas.