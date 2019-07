FC Porto-Monaco, em direto: rola a bola no Dragão

Corona tenta a combinação com Sérgio Oliveira à entrada da área monegasca mas o lance foi controlado pela defesa contrária



5' - Canto para o Monaco, que responde à melhor entrada dos dragões em campo. Sem qualquer perigo na sequência do lance



2' - Soares faz o primeiro remate no Dragão mas saiu mesmo muito por cima. O FC Porto entrou melhor na partida



INÍCIO DA PARTIDA



Rola a bola do Dragão



As duas equipas entram agora no relvado





O árbitro da partida é Artur Soares Dias, juiz da AF Porto



O Estádio do Dragão apresenta uma moldura humana impressionante nas bancadas. Casa cheia na casa do FC Porto



Os jogadores estão a realizar exercícios de aquecimento no renovado relvado do Estádio do Dragão

Vaná; Wilson Manafá, Pepe, Marcano e Alex Telles; Danilo, Sérgio Oliveira e Romário Baró; Luis Diáz, Corona e Soares: Lecomte; Sibidé, Jemerson, Panzo e Ballo-Touré; Henrichs, Golovin e Fàbregas; Gelson Martins, Boschilia e Sylla.- Foi ouvido o hino do FC Porto. Os jogadores vão dar uma volta ao relvado para agradecer aos adeptos, liderados por Danilo. O grupo de Sérgio Conceição parou em frente à bancada dos Super Dragões para um agradecimento especial.- Agora é a vez da equipa técnica liderada por Sérgio Conceição entrar no relvado do Dragão- Nakajima é o novo nº 10 do plantel azul e branco- Corona tem agora inscrito 'Tecatito' nas costas, muito acarinhado pelos adeptos- A entrada de Danilo, nº 22, ia deitando o Dragão abaixo. Os adeptos levaram-se das cadeiras para aplaudir o médio-defensivo português.- O argentino Saravia, nº 24, é um dos cinco reforços já apresentados.- Fábio Silva, número 49 nas costas, merece uma estrondosa ovação dos adeptos na bancada. O guarda-redes Diogo Costa também foi muito saudado pelos adeptos.- Já começou a apresentação individual dos jogadores do FC Porto para 2019/20- Marega, em contrapartida, está de regresso e já poderá desfilar perante os olhares dos adeptos portistas. O avançado maliano regressou a Portugal, este sábado, após umas míni-férias pós-CAN e já foi integrado nos trabalhos às ordens de Sérgio Conceição.- Diogo Costa e Loum, nomes que constam do boletim clínico do FC Porto, são baixas do lado dos azuis e brancos. O jovem guardião foi submetido a uma intervenção num dedo da mão direita, esta sexta-feira, ao passo que o médio está a recuperar de uma lesão muscular.- Para além desse duelo com o emblema de Sevilha, o FC Porto venceu também o Águeda (6-0), o Varzim (4-0), o Penafiel (1-0), o Fulham (1-0), o Getafe (2-1) e o Farense (4-2).- Até ao momento, os azuis e brancos realizaram sete encontros de preparação e somaram outras tantas vitórias, uma das quais nos penáltis, diante do Bétis.- A esse dado não será alheio o facto de este ser o primeiro encontro à porta aberta realizado pelo FC Porto a norte, depois de uma semana e meia de estágio no Algarve e de três jogos à porta fechada no Olival.- A expectativa em torno deste duelo, de resto, é enorme no seio dos adeptos portistas, tal como comprova a enchente esperada no Dragão: a lotação está esgotada.- Este será o quarto embate entre portistas e monegascos e nos últimos três encontros oficiais o emblema português somou três triunfos, um dos quais de boa memória para a história do FC Porto, visto que resultou na conquista da Liga dos Campeões, em 2003/04.- Boa tarde! O FC Porto apresenta-se aos sócios, este sábado, num dia que será de festa no Dragão. O Monaco, de Leonardo Jardim, é o adversário dos azuis e brancos no regresso a casa e o pontapé de saída do encontro está agendado para as 19 horas.