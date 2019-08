Me hizo llorar este video Gracias a ustedes @ClubAmerica los llevare en mi corazón — Matheus Uribe (@matheus_uribe8) August 4, 2019

Mateus Uribe, médio colombiano que será reforço do FC Porto, reagiu, este domingo, à homenagem feita pelo seu antigo clube, o America."Fizeram-me chorar com este vídeo. Quero agradecer-vos, levo-vos no coração", escreveu o médio no Twitter.