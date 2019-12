Regresso hoje após a folga

Cumprida a derradeira folga de 2019, o plantel às ordens de Sérgio Conceição retoma hoje os trabalhos, no Olival, para a reta final da preparação para o clássico de Alvalade, agendado para o próximo domingo. O técnico, que fará a antevisão ao encontro no sábado, antes da viagem para Lisboa, conta com o plantel na máxima força, sem lesionados ou castigados.

No treino de hoje, Loum deve ter direito a bolo, ele que cumpriu ontem o seu 23º aniversário.