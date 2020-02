O onze do FC Porto para o jogo com o V. Setúbal

O FC Porto visita o reduto do V. Setúbal, em jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga NOS. A equipa comandada por Sérgio Conceição está 'obrigada' a vencer para voltar a encurtar a distância para o Benfica - líder da prova com 54 pontos - para sete pontos, aquele que será o seu próximo adversário no campeonato. Consulte as escolhas do técnico portista.





: Marchesín; Manafá, Mbemba, Marcano e Alex Telles; Corona, Uribe, Sérgio Oliveira e Díaz; Otávio e Soares.