Sérgio Conceição prossegue a preparação do clássico com duas baixas

Depois de ter um gozado um dia de folga, o plantel do FC Porto regressou aos trabalhos no Olival, retomando a preparação do clássico com o Sporting relativo à 32.ª jornada da Liga NOS, agendado para a próxima quarta-feira às 21h30 no Estádio do Dragão.





Sérgio Conceição voltou a não poder contar com Sérgio Oliveira e Iván Marcano. Ambos os jogadores realizam tratamento às respetivas lesões.Jesús Corona e Matheus Uribe vão falhar o encontro frente aos leões, depois de terem visto cartão amarelo no jogo frente ao Tondela, que os dragões venceram por 3-1, cumprindo assim castigo.Recorde-se que o FC Porto está 1 ponto de conquistar o campeonato pela 29.ª vez, sendo que pode comemorar terça-feira em função do resultado do Benfica com o V. Guimarães.Os dragões voltam a treinar segunda-feira a partir das 10h30 no Olival.