Sérgio Oliveira evolui para treino condicionado e Mbemba poupado no FC Porto

O FC Porto prosseguiu esta sexta-feira a preparação do jogo de sábado com o Sp. Braga, para a 34.ª e última jornada da Liga NOS, com Sérgio Oliveira a treinar condicionado e sem Mbemba.

De acordo com a informação publicada no site oficial dos dragões, o médio Sérgio Oliveira evoluiu para "treino integrado condicionado" e o defesa congolês Chancel Mbemba realizou "trabalho de recuperação face a fadiga muscular".

Do boletim clínico consta ainda o defesa espanhol Iván Marcano, submetido apenas a tratamento, depois de em maio, no regresso aos treinos após a suspensão da Liga, se ter lesionado e ter sido operado a uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

O já virtual campeão nacional FC Porto encerra o campeonato em casa do Sporting de Braga, pelas 21h15 de sábado, que segue no quarto lugar da Liga NOS, mas com a possibilidade de ascender ao terceiro lugar na posse do Sporting.

O FC Porto é o líder destacado da I Liga, com 82 pontos, mais oito do que o Benfica (segundo, 574), enquanto o Sp. Braga é quarto, com 57, a três do Sporting (terceiro, com 60).