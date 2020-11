Pinto da Costa compra mais 10 mil ações da SAD do FC Porto

Jorge Nuno Pinto da Costa decidiu reforçar a sua posição como acionista da SAD do FC Porto, comprando mais dez mil ações, segundo pode ler-se no site da CMVM. O presidente do Conselho de Administração da sociedade investiu 7.197,64 euros, adquirindo cada ação por um preço médio ponderado de cerca de 72 cêntimos.





De acordo com a nota emitida pela CMVM, esta operação foi feita a 30 de outubro na bolsa portuguesa (Euronext Lisboa).