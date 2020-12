O onze do FC Porto para o jogo com o P. Ferreira

Depois do Sporting, FC Porto e P. Ferreira procuram esta quarta-feira o acesso à final four da Allianz Cup, defrontando-se no Estádio do Dragão numa partida agendada para as 18h45.





: Diogo Costa; Nanu, Pepe, Diogo Leite e Sarr; Uribe, Sérgio Oliveira, Corona, Felipe Anderson, Luis Díaz e Toni Martínez: Claudio Ramos, Mehdi Taremi, Marega, Marko Grujic, Wilson Manafá, Romário Baró, João Mário, Otávio e Fábio Vieira: Jordi; Uilton, Marco Baixinho, Maracás e Oleg; Luiz Carlos, Diaby, Lucas Silva, João Amaral e Eustáquio; João Pedro: Simão Bertelli, Martín, Ibrahim, Luther, Matchoi, Adriano, Fernando, Pedro Marques e Tanque