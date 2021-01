Fenerbahçe ataca Marega

Moussa Marega passou a ser o principal alvo do Fenerbahçe para reforçar o seu ataque na próxima época, de acordo com uma notícia avançada pelo jornal ‘Fanatik’. O maliano, de 29 anos, está em final de contrato com o FC Porto e o clube turco está a jogar com essa condição para seduzir o poderoso avançado com uma boa proposta. De acordo com o mesmo artigo, que suscitou grande curiosidade junto dos adeptos do Fenerbahçe, Marega tem um salário considerado baixo no FC Porto e está interessado em deixar Portugal para tentar uma experiência noutras paragens.

Nesse sentido, o emblema turco já terá contactado o agente de Marega, procurando fechar o acordo o mais depressa possível, de forma a afastar o maliano de outros clubes que também estão na corrida. A intenção da direção do Fenerbahçe passa por resolver o dossiê antes do final da temporada.

Marega soma nesta altura 23 jogos e nove golos, sendo que dois deles foram marcados nos recentes duelos frente ao Benfica e ao Sporting, o que chamou ainda mais a atenção para a sua situação contratual. O maliano, que chegou ao FC Porto em janeiro de 2016, não colocou de parte a possibilidade de continuar no Dragão, mas exige uma considerável melhoria em termos salariais, condição que poderá tornar-se muito difícil de satisfazer pela SAD portista com a entrada em cena de clubes como o Fenerbahçe.