Mbemba para reavaliar

Chancel Mbemba saiu do relvado do Dragão à passagem dos 23 minutos frente ao Sp. Braga, devido a um problema físico.





Na sequência do lance em que Abel Ruiz atirou à trave da baliza de Diogo Costa, no qual o congolês procurou intercetar a bola em carrinho, o defesa do FC Porto acabou por apresentar queixas na parte de trás do joelho esquerdo. Depois de rapidamente avaliado, Mbemba acabou por receber ordem de substituição – já a fazer gelo nessa zona –, juntamente com Grujic, naquelas que foram as primeiras mexidas de Sérgio Conceição.O central tem agora de ser reavaliado no regresso dos dragões aos treinos, já hoje.