O onze do FC Porto para o jogo com o P. Ferreira

Poucos dias depois de todas as emoções do jogo com a Juventus, o FC Porto volta às lides internas, defrontando no Estádio do Dragão o sempre perigoso Paços de Ferreira, num jogo agendado para as 20 horas no qual Sérgio Conceição aposta nos seguintes jogadores de início.





: Agustín Marchesín; Wilson Manafá, Mbemba, Pepe e Zaidu; Matheus Uribe, Otávio e Sérgio Oliveira; Corona, Mehdi Taremi e Marega