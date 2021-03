'Bazuca' de 65 milhões para o desporto



"Para o futebol não-profissional pode ser bom, mas o que me diz respeito é futebol profissional e, quanto a isso, não há resposta nenhuma do Governo aí. O FC Porto com a não existência de público teve um prejuízo de 27 M€: receitas de jogos, deixou de vender cativos, camarotes, merchandising fechado… Sabe qual foi a ajuda que o FC Porto teve do Estado? O FC Porto paga 42M€ por ano de impostos, mais 7M€ de segurança social… Sabe qual foi a ajuda? O FC Porto como qualquer empresa tem direito à devolução do IVA. Tínhamos a receber aré 31 de dezembro 7,5M€ do Estado. Não nos pagaram. A 5 de janeiro entrámos em tribunal e nessa altura pagaram 4M€. A 21 de janeiro reclamámos os 3,5M€. O tribunal notificou o Ministério das Finanças para pagar e até agora… Agora em Março mais um milhão e tal… Isto não são subsídios, isto é restituição do que temos direito."



Ainda a pandemia



"Está a ser feito o que tinha de ser feito, mas estamos a pagar erros graves. Todos viram que no verão falou-se em milagres e milagres é só em Fátima e raramente, nunca vi milagres no Terreiro do Paço, São Bento ou Belém, no verão falaram de milagre, Primeiro-Ministro e Presidente da República na praia, passaram a ideia que estava tudo bem e depois foi o que se viu. No Natal, se calhar para justificar aberturas dadas a certos partidos para os seus eventos, o Natal foi um suicídio, foi responsável por muitas mortes neste país. Verificaram o erro e alguns já assumiram."



Efeitos da pandemia e ausência de público



"Sofreram com ela. É de lamentar sempre, se não forem os jogadores, cidadãos, sempre lamentável, infelizmente faleceu muita gente, sócios do FC Porto e de outros clubes. Uma tristeza muito grande. Só não morreram mais porque profissionais da saúde foram excecionais. Mas isso dificultou o nosso trabalho, também, e infelizmente atingiu toda a gente. Sobre a ausência do público, é uma coisa que para mim é incompreensível. Nos Açores, não está melhor em termos de doentes... há gente no futebol. Em Portugal fizeram em duas jornadas um ensaio para ver como corria. Os responsáveis fizeram um ensaio dizendo que correu bem e fecharam de novo. Então o ensaio foi para quê? Vieram dizer que correu bem e não houve problema nenhuma, mas voltou a fechar! Da mesma forma que houve jogos com público limitado, com distâncias cumpridas, até a Seleção teve público num jogo e correu lindamente. É inexplicável que se tenha deixado haver público na tourada, com o presidente da República e Primeiro-Ministro em espetáculos de recintos fechados; futebol é ao ar livre e onde podem estar 50 mil não podem estar 10 ou 20 mil. É inconcebível. Há camarotes de famílias e não os podem usar, podem estar juntas em casa a ver futebol, mas ir ao estádio que é ao ar livre as não podem ir. É areia a mais para a minha camioneta..."



Champions salva a época?



"Champions nunca é salvar a face. É a maior prova do mundo, que dá mais prestígio e que todos querem. Para chegar aos quartos de final há oito que conseguem em centenas. No país desses oito é sempre um facto notável. O FC Porto entra sempre em tudo para ganhar, mas não entra sozinho. Foi eliminado da Taça com fatores que não foram perfeitamente normais, está em segundo na Liga, ainda pode chegar a 1º, com acesso na Champions no lugar em que está. A Champions nunca é salvar de face, estamos a encará-la como um clube que já ganhou essa prova duas vezes e quer ganhar a terceira."



Críticas ao calendário



"No campeonato acho que tem sido uma época muito difícil, pois o FC Porto teve uma grande vitória com a Juventus. Achei muito engraçado quando disseram que foi uma vitória do futebol português, pois somos portugueses. Mas foi do FC Porto, porque ao contrário do que acontece noutros países, como na Holanda… o FC Porto foi jogar ao terreno da Juventus, com apenas um golo de vantagem, e 3 dias antes foi jogar a Barcleos para a Liga. Essa tem sido uma das condicionantes. É humanamente impossível exigir que os jogadores estejam sempre ao mesmo nível. O futebol português não ajudou nada. Por que acontece? Quem devia salvaguardar essas situações são as pessoas que mandam no futebol português, que não sou eu. Naturalmente a FPF e a Liga. Na Holanda foi a federação que impediu… O que era bonito era dizer 'alto e pára o baile', o FC Porto tem aqui um jogo de eliminatória, não pode estar a jogar três dias antes e três dias depois."



Renovações de Otávio e Marega em breve



No início da época havia quatro em fim de contrato: Pepe, Sérgio Oliveira, Otávio e Marega. Decidimos que queremos continuar com os quatro jogadores. Eu mesmo decidi que primeiro tinha de ser o Pepe, pelo que significa para o FC Porto. Podia ter ido para esttrangeiro e ganharia no mínimo três vezes mais do que aqui, veio apenas por paixão. Entendi que pelo passado dele, e com atitude e dia a dia como vive, ele tinha de ser o primeiro a renovar. Renovou por 2 anos, tem provado nos últimos jogos que se calhar daqui a 2 anos estamos a renovar de novo. Aos 38 anos, no jogo com o Paços, ele correu mais de 10 km. É notável! Correu não à maluca às voltas no campo, foi para lances ofensivos que terminou no primeiro golo do jogo. Depois iniciámos com os outros três. Com Sérgio Oliveira, renovámos há algum tempo. Com Otávio estamos em conversações diretas com empresário, estamos perto de acordo e com Marega já comunicámos que estamos interessados, estamos à espera que o empresário venha cá, porque tem tido dificuldade em deslocar-se pela pandemia, não tem tido aviões. Otávio está preso por detalhes; Marega não há prazo, é quando empresário puder vir."



Liga dos Campeões



"Penso que depois de ter eliminado a Juventus, o FC Porto pode ir à final e ganhá-la. É o meu desejo, minha esperança e acredito que pode ser. Já acreditava, disse em 87 quando ninguém acreditava, só eu acreditava e depois o Artur Jorge sentiu-se contagiado e passou a acreditar. Tirando a primeira final, em 1984 com a Juventus, que perdemos, jogámos em mais sete finais e ganhámos todas. É evidente que seja qual for o adversário, queremos ganhar."



Arbitragens



"Arbitragem até foi no bom sentido. O Sérgio falou várias vezes e é realidade que no futebol português os 90 minutos não chegam a metade. Jogadores deitados no chão, simulando lesões, árbitros a marcar faltinhas. Presumo que tenha sido orientação e já vi que houve mudança de estratégia, em que árbitros são mais rigorosos em marcar só o que realmente é falta. Encostos e faltinhas estão a deixar andar. Isso torna o jogo mais atraente e com tempo útil maior. Foi positivo que Conceição tenha contribuíudo para essa melhoria, embora com isso creio que vá ter um processo disciplinar. Mas Sérgio felizmente é independente e diz o que pensa e o que pode melhorar no futebol. Foi dado importante e tem-se estado a verificar.





Muitas vezes sou contactado por grandes jornais estrangeiros para entrevistas e sinto grande respeito da comunicação social estrangeira. Em Portugal desvaloriza-se o que FC Porto faz de bem, valoriza-se o que possa fazer de mal. Os grandes êxitos e acontecimentos são às vezes um pouco esquecidos ou escondidos e quando são realçados é com muita azia.""Uma vez que referiu o abraço e vi em muitos jornais essa imagem, simbolizou no momento todo o meu agradecimento ao trabalho que Sérgio tem feito e sobretudo, também, quase um gesto para o compensar da perseguição a que é permanentemente envolvido. Tem contribuído muito nas conferências de imprensa para a melhoria do futebol, referiu mais que ninguém que o futebol português estava a pecar pelo pouco tempo útil de jogo, por se perder tempo com faltas e faltinhas. Tinha razão de haver mudança de critério nos árbitros. Naquele abraço também quis abraçar todos os jogadores, que contribuíram para aquele momento importante e os que contribuíram e infelizmente não puderam estar em Turim, como o Reinaldo Teles.No dia 27 de maio de há 4 anos, cheguei a acordo de palavra com o Sérigo Conceição, para mim a ideia foi sempre de que como presidente não queria ter outro treinador, porque estava certo que ele teria suceso. Conheço-o desde 16 anos de idade, quando veio para o FCP. Reconheço o amor que ele tem pelo FC Porto. O Sérgio Conceição tem contrato com o FC Porto até fim da época e é minha intenção e dele também renovarmos. Ele entendeu e já o disse que nesta altura quer estar focado na Champions mas tenho a certeza que no final ou antes da final renovaremos o contrato. Ele é peça importante no nosso projeto, no meu projeto de há 4 anos, quando pouca gente acreditava no seu sucesso. Eu acredito cegamente e podemos fazer muito mais com Conceição."O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, aborda a atualidade do clube e do futebol português numa entrevista ao Porto Canal. Siga tudo em direto, a partir das 22h00.