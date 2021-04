Após a paragem para os jogos das seleções, o FC Porto defronta esta noite o Santa Clara, no Dragão, em duelo da 26.ª jornada da Liga NOS (20h30). Estas são as escolhas de Sérgio Conceição, com destaque para Zaidu, Corona e Mbemba no banco.





Marchesín; Nanú, Pepe, Diogo Leite e Manafá; Matheus Uribe, Sérgio Oliveira, Otávio e Luís Diaz; Taremi e MaregaSuplentes: Diogo Costa, Zaidu, Grujic, Corona, Mbemba, Toni Martínez, Evanilson, Fábio Vieira e Francisco ConceiçãoMarco; Ramos, João Afonso, Mikel Villanueva e Mansur; Nené, Hide e Lincoln; Ukra, Carlos Jr. e Cryzan.Siga o jogo AQUI