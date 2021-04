O FC Porto joga no terreno do Nacional, esta tarde (17h30), num encontro da 27.ª jornada da Liga NOS. Estas são as escolhas de Sérgio Conceição, que volta a apostar num meio-campo com Grujic, Uribe e Sérgio Oliveira, à imagem do sucedido na 2.ª mão dos 'quartos' da Champions.





Marchesín; Manafá, Pepe, Mbemba e Zaidu; Grujic, Uribe e Sérgio Oliveira; Corona, Luis Díaz e TaremiSuplentes: Diogo Costa, Diogo Leite, Marega, Romário Baró, João Mário, Toni Martínez, Evanilson, Nanu e Francisco ConceiçãoSiga o jogo AQUI