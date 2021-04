há 28 min 22:49

«Dão-me tanto gozo os títulos na minha presidência como noutras»

Presidente recordista de títulos



"Sinceramente não me diz nada. É bom que o FC Porto tenha ganho esses títulos todos, dão-me tanto gozo os títulos na minha presidência como noutras. Gosto sobretudo de ver a participação e a forma como os sócios e adeptos vivem o FC Porto. Não tive maior alegria nas vitórias do campeonato do que tive no campeonato de 56, que ganhámos com o Yustrich. Senti-me tão feliz quando ganhámos esse campeonato, eu como sócio e adepto, como durante na minha presidência. Sucesso partilhado com jogadores, treinadores. É muito importante que as pessoas percebam isto: há muita gente com vida extremamente difícil, gente desempregada e com grandes dificuldades; gente que faz muito esforço para manter os filhos com dignidade e muitas vezes a felicidade que têm é o seu clube a ganhar títulos; quando festejam nos Aliados, muitas pessoas não têm outro motivo para sorrir além do título do FC Porto. Há que pensar também nesses."