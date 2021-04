FC Porto já contou com Mbemba e Corona em "treino condicionado"

O central Mbemba e o extremo Corona já fizeram esta quinta-feira treino condicionado, na véspera de o FC Porto receber o Famalicão, em jogo da 30.ª jornada da Liga NOS.

Os dois jogadores saíram tocados do jogo de segunda-feira em Moreira de Cónegos, em que os dragões empataram a 1-1, ambos com "fadiga muscular" e na quarta-feira fizeram apenas tratamento, regressando apenas hoje aos treinos.

No boletim clínico e fora das opções continuam o guarda-redes Mbaye e o defesa Zaidu.

Para o jogo com o Famalicão, o treinador Sérgio Conceição, que não estará no banco, por estar suspenso, não poderá também contar com o central internacional português Pepe, que cumprirá um jogo de castigo após completar cinco cartões amarelos.

O FC Porto, segundo classificado, com 67 pontos, a seis do líder Sporting, recebe na sexta-feira o Famalicão, 12.º, em jogo com início às 21:15 e arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.