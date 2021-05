O onze do FC Porto para o jogo com o Farense: Marega começa no banco

Depois do empate na Luz, o FC Porto tenta esta segunda-feira voltar aos triunfos, numa partida diante do Farense na qual sabe que terá de triunfar para adiar a festa do Sporting, mas também para manter o Benfica à distância de pelo menos 4 pontos. Eis as escolhas de Sérgio Conceição para este duelo, com especial destaque para Moussa Marega, que no primeiro jogo após a confirmação da sua saída irá começar no banco.





: Agustín Marchesín; João Mário, Pepe, Mbemba e Wilson Manafá; Otávio, Marko Grujic, Matheus Uribe e Luis Diaz; Mehdi Taremi e Toni Martinez: Diogo Costa, Diogo Leite, Marega, Zaidu, Romário Baró, Felipe Anderson, Evanilson, Fábio Vieira e Francisco Conceição: Beto; Tomás Tavares, César Martins, Cássio Scheid e Abner; Licá, Lucca, Amine e Ryan Gauld; Bilel e Pedro Henrique: Hugo, Filipe Melo, Madi Queta, Fabrício Isidoro, Cláudio Falcão, Alvarinho, Alex Pinto, Fábio Nunes e Eduardo Mancha