À atenção do FC Porto: Grémio só pensa vender Pepê no final de janeiro

Pretendido pelo FC Porto há vários meses, o brasileiro Pepê continua na agenda dos dragões, mas a acontecer uma transferência para a Invicta apenas será já perto do final da janela de transferências de janeiro. A garantia foi dada esta madrugada por Romildo Bolzan, presidente do Grémio, ainda que na sua declaração o líder do clube tenha deixado claro que por agora não há interesse oficial de nenhum clube.





"Se o Pepê sair, se houver proposta, vai ser no final de janeiro. Agora não temos nenhuma equipa oficialmente interessada. Veremos lá para frente", declarou o líder do emblema gaúcho, pouco depois do duelo com o São Paulo, que valeu o apuramento da equipa de Porto Alegre para a final da Copa do Brasil.